Sivas’ta genç çiftçilere 30 bin lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleriyle genç çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi için 323 projeye 9 milyon 690 bin lira hibe desteği sağlandı.

Proje nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, genç çiftçilere 30 bin lira hibe verildiğini hatırlatarak, "Geçmişte millet fakirdi, devlet fakirdi. Hibe vermenin ötesinde 50 yıl önceki Türkiye’de köylere gidip tarlalardan, koyunlardan, kuzulardan vergi alınırdı. Şimdi tam tersi. Sizin üretmeniz isteniyor. Üreten kişilere de destek veriliyor. Son 3 yılda verilen hibe sayısı bin kişiye yakın. Eşleriyle beraber düşündüğümüz zaman 2 bin kişi demek. Kendiniz çalışmazsanız batarsınız. Eşinizle birlikte el ele verirseniz, 30 bin liranız 50 olur 100 olur. Rızkı veren Allah’tır" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise verilen 30 bin liralık hibeyi can suyuna benzeterek şunları kaydetti:

"Geçmişe kıyasla baktığımızda çok iyi proje. İşlerinizi daha da geliştirmeniz için çalışmanız lazım. Tarım ürünleri üreteceğiz, sanayiyi geliştireceğiz, teknolojik ürünler üreteceğiz. Coğrafyamızın bize sağlamış olduğu üstünlüğün farkında olacağız. Yeniden büyük Türkiye’yi inşa etmek için kültür ve fikir dünyamızı güçlendireceğiz. Bir ve beraber olacağız ve güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

Konuşmaların ardından Yılmaz, Gül ve diğer il protokolü üyeleri hibe çeklerini genç çiftçilere takdim etti.

Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, il müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.