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26 Haziran 2017 14:10

Sivas’ta göreve giden askerler kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

Sivas’ta göreve giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Sivas’ta göreve giden askerler kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

26 Haziran 2017 14:10


Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri Kavşağı’nda meydana geldi. İçerisinde 6 askerin bulunduğu Uzman Onbaşı Murat Yalçın idaresindeki 58 TY 613 plakalı otomobil kavşakta refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Manisa’nın Saruhan ilçe nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Hamza Dede kazada şehit olurken, sürücü Yalçın ile birlikte Mevlüt Gümüş, Bekir Kara, Sefa Özdemir ve Muhammet Tekin yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölüğünde görev yapan askerlerin Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenen Pir Sultan Abdal 28’inci Kültür etkinliklerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehit uzman onbaşının cenazesi, Nuri Demirağ Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Manisa’ya gönderilecek.




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