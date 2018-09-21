Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta hafif ticari aracın ile otomobilin sonucu çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.S. idaresindeki 06 SAF 967 plakalı hafif ticari araç ile L.S. idaresindeki 58 AC 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.