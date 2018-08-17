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17 Ağustos 2018 12:56

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

17 Ağustos 2018 12:56


Kaza saat 11.00 sıralarında Akıncılar ilçesi Yağlıçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dinlenme tesislerine girmeye çalışan Mehmet Ş. (76) yönetimindeki 58 EP 653 plakalı hafif ticari araç ile Erzincan istikametine giden Mustafa Ç. (34) yönetimindeki 61 KR 138 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Zeynep Ç. (25), Muhammed Ç. (22), Esma Ç. (10) ve Samet Baran Ç. (8) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü ile Samet Baran Ç. Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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