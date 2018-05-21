Sivas’ta hedef 100 milyon fidan

4 Eylül 2019’da inşallah 100 milyon fidan rakamını yakalayacağız" dedi.

Vali Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında müdür Sefa Duman’dan bilgi aldı. Toplantıda konuşan Duman, Orman İşletme Müdürlüğü’nün; ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelerle, tabi afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, bunun için gerekli tohum ve fidanı tedarik etmek, orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek gibi görevlerinin olduğunu söyledi.

Duman, ağaç sevgisini aşılamak için çocuklarla birlikte okul bahçelerine fidan diktiklerini belirterek, "Çocuklara ağaç sevgisini vermeye çalışıyoruz. Ağaç sevgisini alan çocuklar büyüdüğünde ağacın tek bir dalını bile kestirmiyor. Ağaçları, ormanları çok güzel koruyorlar." dedi.

Vali Davut Gül ise Yeşil Sivas Projesi kapsamında 2005 yılından sonra Sivas Valiliği’nin de katkıları ile yılda 8 ile 10 milyon arası fidan dikilmeye başlandığını ifade ederek, "Bugün de fiilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı kendi imkânları ile yaklaşık 13 milyon fidan dikiyor. 2005’li yıllarda başlayan ağaçlandırma seferberliği her yıl artarak devam ediyor. 4 Eylül 2019’da inşallah 100 milyon fidan rakamını yakalayacağız." şeklinde konuştu.

Sivas’ta yılda 5 milyon fidan yetiştirdiklerini kaydeden Gül, "Bu Sivas’ta ayrı bir ekonomik sirkülasyon sağlıyor. Hem de fidanlar burada yetiştiği için buranın iklimine, buranın hava yapısına daha uygun oluyor." dedi.

Gül, köy ve mahalle muhtarlarının fidan dikim sezonunda fidan talep ettiği takdirde fidan vereceklerini de söyledi. Gül, daha sonra ağaç fidanlarının yetiştirildiği alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.