Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 16:08

Sivas’ta hukuk fakültesi sevinci

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof.

Sivas’ta hukuk fakültesi sevinci

03 Temmuz 2017 16:08

Dr. Alim Yıldız Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) üniversite bünyesinde açılması planlanan hukuk fakültesine onay vermesiyle ilgili olarak,"İletişim Fakültesi’nin yanından bir alan var orayla ilgili inşallah 2018’de fakültenin yapımı başlayacak ve 2020 yılına kadar sürecek. Bu arada biz YÖK’ten yazı geldiğinden itibaren dekanımızı belirleyeceğiz. Eleman almaya başlayacağız. Ve daha sonra da fakültemizi açmış olacağız"dedi.


YÖK’ün Cumhuriyet Üniversitesi’ne açılması planlanan hukuk fakültesi onay vermesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili rektörlük binasında basın toplantısı düzenleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız fakültenin Sivas’a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Fakültenin yeri ile ilgili daha önce çalışma yaptıklarını ifade eden Yıldız,"İletişim Fakültesi’nin yanından bir alan var orayla ilgili inşallah 2018’de fakültenin yapımı başlayacak ve 2020 yılına kadar sürecek. Bu arada biz YÖK’ten yazı geldiğinden itibaren dekanımızı belirleyeceğiz. Eleman almaya başlayacağız. Ve daha sonra da fakültemizi açmış olacağız. Geçici bir binada ilk etap da hizmet vereceğiz. En kısa zamanda öğrenci alma amacındayız. Hukuk fakültelerine hoca bulmak zor. Yozgat ve Tokat’ta hukuk fakültesi açıldı. Onlar henüz öğretim elemanlarını bulamadılar biz hukuk fakültesinin çıkacağını bildiğimiz için birçok yere haber göndermiştik. İnşallah onlardan güzel haber bekliyoruz. Sivas’ımıza hayırlı olsun diyoruz. Yeni fakültelerle birlikte üniversitemiz büyümeye devam ediyor"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!