Sivas’ta hukuk fakültesi sevinci

Dr. Alim Yıldız Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) üniversite bünyesinde açılması planlanan hukuk fakültesine onay vermesiyle ilgili olarak,"İletişim Fakültesi’nin yanından bir alan var orayla ilgili inşallah 2018’de fakültenin yapımı başlayacak ve 2020 yılına kadar sürecek. Bu arada biz YÖK’ten yazı geldiğinden itibaren dekanımızı belirleyeceğiz. Eleman almaya başlayacağız. Ve daha sonra da fakültemizi açmış olacağız"dedi.

YÖK’ün Cumhuriyet Üniversitesi’ne açılması planlanan hukuk fakültesi onay vermesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili rektörlük binasında basın toplantısı düzenleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız fakültenin Sivas’a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Fakültenin yeri ile ilgili daha önce çalışma yaptıklarını ifade eden Yıldız,"İletişim Fakültesi’nin yanından bir alan var orayla ilgili inşallah 2018’de fakültenin yapımı başlayacak ve 2020 yılına kadar sürecek. Bu arada biz YÖK’ten yazı geldiğinden itibaren dekanımızı belirleyeceğiz. Eleman almaya başlayacağız. Ve daha sonra da fakültemizi açmış olacağız. Geçici bir binada ilk etap da hizmet vereceğiz. En kısa zamanda öğrenci alma amacındayız. Hukuk fakültelerine hoca bulmak zor. Yozgat ve Tokat’ta hukuk fakültesi açıldı. Onlar henüz öğretim elemanlarını bulamadılar biz hukuk fakültesinin çıkacağını bildiğimiz için birçok yere haber göndermiştik. İnşallah onlardan güzel haber bekliyoruz. Sivas’ımıza hayırlı olsun diyoruz. Yeni fakültelerle birlikte üniversitemiz büyümeye devam ediyor"dedi.