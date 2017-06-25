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25 Haziran 2017 14:21

Sivas’ta huzurevinde hüzünlü bayram

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki il protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramlarını kutladı.

Sivas’ta huzurevinde hüzünlü bayram

25 Haziran 2017 14:21


Ramazan Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindekiler huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi. Yaşlılar ile sohbet eden il protokolü onlarla sohbet ederek sıkıntıları dinledi.


Bayram dolayısıyla ziyaretçilerini beklediklerini söyleyen huzurevi sakinleri eski bayramları çok özlediklerini söyledi.




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