Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gürün ilçesi Göbekören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Ş. (45) idaresindeki 58 AAF 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Cuma D. (52), Gülderen (46) ve Sakine Gül Ş. (5) yaralanırken Rukiye D. ise (44) hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Yazyurdu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.