Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 22:22

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

13 Haziran 2018 22:22


İlk kaza Gürün ilçesi Konakpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Y. (26) idaresindeki 58 LE 043 plakalı otomobil aşırı yağıştan dolayısı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kaza sürücü ile birlikte araçta bulunan Ahmet Y., (21) Turan K., (18) Furkan Can K., (13) Muhammed Y. (25) ve Oğuzhan Y. (16) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’en kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diğer kaza ise Yazyurdu köyü yakınların meydana geldi. Uğur Şevket K. (27) idaresindeki 06 BC 4798 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Rıdvan K. (26) Mustafa K. (24) ve Rıdvan Y. (22) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı..




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç