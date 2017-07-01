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01 Temmuz 2017 16:18

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Sivas’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

01 Temmuz 2017 16:18


İlk kaza saat 13.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Çevre yolundan Yeni Numune Hastanesi istikametine giden Yunis Doğan idaresindeki 58 T 0928 plakalı otomobil ile Fuat Denizlilioğlu idaresindeki 58 FE 564 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Fuat ile birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi’ne ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


Diğer kaza ise Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mustafa G. idaresindeki 34 TZ 3556 plakalı otomobil, Gıyasettin Ç. idaresindeki 07 YC 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan N.Ç., H.Ç., E.G. ve R.G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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