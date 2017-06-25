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25 Haziran 2017 12:27

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

25 Haziran 2017 12:27


Edinilen bilgiye göre ilk kaza Sivas-Ankara Karayolu köklüce mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 UNY 88 plakalı pikap, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan Şükrü Aydın Numune Hastanesine Ahmet Ateş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın ve Ateş’in bayram tatili için İstanbul’dan geldiği öğrenildi.


Diğer kaza Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Delioğlan yönetimindeki 58 HH 043 plakalı otomobil ile Abdulsamet Kaya’nın kullandığı 60 HL 322 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hasnur Market önünde çarpıştı. Kazada sürücüler Kaya ve Delioğlan ile eşi Mevlüde ve oğlu Umut Delioğlan yaralandı. Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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