Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan K. (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halil B. yönetimindeki 58 T 0664 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ömer D. (22), Rasime A. (69) ve İrade A. (61) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ömer D. ve Ayhan K.’yı Numune Hastanesi’ne diğer yaralıları ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.