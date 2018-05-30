Sivas’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, 23.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 58 FS 337 plakalı otomobil ile Farabi Caddesi’nden kavşağa çıkan 58 AF 270 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, yaralılardan Necati Karakale (71) ile Bulut Ateş (23) olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar Muhammet Enes Yılmaz, Engin Karakale ve Kürşat Karakuş ise Numune Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.