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28 Haziran 2018 17:40

Sivas’ta, iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada şahıslar ile birlikte trafikte seyir halinde olan sürücü de yaralandı

Sivas’ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada şahıslar ile birlikte trafik seyir halindeyken otomobiline kurşun isabet eden sürücü yaralandı.

Sivas’ta, iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada şahıslar ile birlikte trafikte seyir halinde olan sürücü de yaralandı

28 Haziran 2018 17:40


Olay saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Ş. ile taksici Murat K. cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın sonucunda Ferhat Ş. ile taksici Murat K. kavga etmeye başladı. Bu sırada Murat K. yanında bulunan silahla Ferhat Ş.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun bu sırada cadde üzerinde trafikte seyir halinde bulunan Hakan S.’ye ait 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Çıkan kavgada darp nedeniyle Ferhat Ş. ile taksici Murat K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Aracına kurşun isabet eden araç sürücüsü de kurşunun isabet ettiği camdan sıçrayan cam parçalarıyla kolundan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu.




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