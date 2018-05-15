Sivas’ta İsrail ve ABD protesto edildi

Sivas’ta AK Parti öncülüğünde Tarihi Kent meydanında düzenlenen ortak basın açıklamasına bir çok sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın da katıldığı açıklama, Filistin şehitleri için Kuran-i Kerim okunarak başladı. Ardandın AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Kadir Darıcık basın açıklamasını okudu. Darıcık açıklamada, “ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşımı ABD’yi dünya ülkeleri arasında yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanın dökülmesinden İsrail kadar ABD’de sorumludur. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmacağız” dedi. İsrail ve ABD karşıtı sloganların atıldığı ortak basın açıklaması dua ile sona erdi. Dua sırasında bazı katılımcılar göz yaşlarına hakim olamadı.