Sivas'ta İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında İstiklal Marşı okunurken hayat durdu.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı. Törende sırasıyla Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesinin çelenkleri anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nı duyan Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı üzerindeki vatandaşlar yürümeyi bırakarak hazır ola geçti. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da İstiklal Marşı'na eşlik ederken, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de durarak saygı duruşunda bulundu.