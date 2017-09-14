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14 Eylül 2017 20:44

Sivas’ta kaçak tütün operasyonu

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 125 kilo kıyılmış tütün, 16 kilo 500 gramda badrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Sivas’ta kaçak tütün operasyonu

14 Eylül 2017 20:44


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo şirketleri vasıtasıyla tütün ve sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından 3 iş yerine yapılan operasyonda 16 kilo 500 gram badrolsüz nargile tütünü, 125 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki iş yeri sahibi 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası için polis merkezine teslim edildi. Bir iş yeri sahibine ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.




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