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30 Temmuz 2018 14:26

Sivas’ta kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas’ta kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama

30 Temmuz 2018 14:26


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Temmuz tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ülkeye yasadı dışı yollarla girmek üzere 18 olaya müdahale edildi. Olaylarda 7 bin 210 paket sigara, 328 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla giren 10 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri olaylarda 17 şüpheli hakkında işlemler yaparken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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