Sivas’ta kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şirketi tarafından 2 işyerine kıyılmış tütün ve badrolsüz nargile tütünü teslimatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından işyerlerinde yapılan kontrollerde 25 kilo bandrolsüz nargile tütünü ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir işyeri sahibi 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası içi polis merkezine teslim edilirken, bir işyeri sahibine ise 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.