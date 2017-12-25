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25 Aralık 2017 19:53

Sivas’ta ’Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi’ tanıtıldı

Sivas Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı, eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacını taşıyan ’Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi’nin’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas’ta ’Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi’ tanıtıldı

25 Aralık 2017 19:53


Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Sivas Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük tarafından projenin tanıtım sunumu yapıldı. Yörük, yaptığı sunumda, projenin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci öğretmen ve yönetici işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi. Yörük ayrıca projede meclis başkanının bir öğrenci ve yardımcıları arasında Vali Davut Gül’ün olduğu belirtti.


Sunumun ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Bu iş diğer yaptığımız işlerin hepsinden daha ötesinde, daha öğrenciyi öğretmeni, veliyi ve bizleri memnun edecek bir iş olacak. Temel beklentimiz öğrencilerin yüzünün gülmesi, velinin yüzünün gülmesi ve öğretmenlerimizin bunda manevi haz almalarıdır. Bu kolay bir şey değil. Onun için burada toplandık. Burada başta il valisi olarak ben olmak üzere hepinizi harekete geçirecek. Odamızda oturarak bu meseleyi çözme şansımız yok. Bizim çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini olabildiğince yetiştirmeleridir. Amacımız çocuklarımız kendi değerleriyle barışık olsunlar. Bu projeyle biz değerler eğitimini daha sistemli bir şekilde vereceğiz." dedi.




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