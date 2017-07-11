Sivas’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şusehri İlçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Fadıl İ. (55) yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Fadıl İ., Berfin İ.(35), Mahsun A.(36), Sinan A.(35), yaralanırken aracın arka kısmında oturan 57 yaşındaki Sakine Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Suşehri devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.