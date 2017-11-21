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21 Kasım 2017 16:44

Sivas’ta kar ulaşımı etkiledi

Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ta kar ulaşımı etkiledi

21 Kasım 2017 16:44


Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yer yer ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında ki 2 bin 10 rakımlı Gelimbeli Geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Trafik ekipleri sürücüleri zincirlerini takmaları konusunda uyardı. Zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların yolda ilerlemesine izin verilmedi. Yolda kalan sürücüler, kar beklemediklerini, zincirsiz yola girdikleri için yolda kaldıklarını söyledi.




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