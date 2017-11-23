Sivas’ta kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Sivas’ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yayalar kar nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Sivas Belediyesi’ne ait temizlik ekipleri ekipleri sabah erken saatlerden itibaren kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlarda araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Kayganlaşan yollarda çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.