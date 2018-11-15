Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Sivas'a 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar araçlarının üzerilerindeki biriken karları temizledi. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Soğuk havanın da etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.