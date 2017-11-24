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24 Kasım 2017 10:09

Sivas’ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas’ta kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sivas’ta kar yağışı etkili oluyor

24 Kasım 2017 10:09


Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Sivas’ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Termometrelerin hava sıcaklığını sıfırın altında 6 derece ölçtüğü kent genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar kar nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Buzlanma dolayısıyla çok sayıda zincirleme ve maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği kentte karayolları ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.




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