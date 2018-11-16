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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas’ın Kangal ve Gürün ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı etkili olmaya başladı.


Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürürken Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçesinde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Gürün'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İlçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken Mazıkıran ve Ziyaret mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Kangal'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da araçlarına zincir taktı. Mevsimin ilk karının yağmasıyla çiftçiler büyük sevinç yaşadı.

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