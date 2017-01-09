Sivas’ta karın keyfini çocuklar çıkardı

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olmasıyla karın keyfini çocuklar çıkardı.

Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas’ı beyaza bürüdü. Sivas Valiliğinin okulları tatil etmesinin ardından sokağa çıkan çocuklar karın keyfini çıkardı. Kardan adam yapan çocuklar doyasıya kar topu oynadı. Ara sokakların karla kaplanmasının ardından bazı araçlar hareket etmekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri de kent meydanında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.