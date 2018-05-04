Sivas’ta Kariyer ve İstihdam Fuarı

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarda konuşan Sivas Valisi Davut Gül gündemin en önemli maddelerinin başında istihdamın yer aldığını belirterek,"Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde ilave istihdam edilen herkesin sigorta ve vergi paralarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karşıladı. Geçen sene özel sektör eliyle Sivas’ta toplam ilave istihdam oranı 17 bin civarında. Engelli kontenjanından ise 587 kişi istihdam edildi." dedi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı Aydın Alabaş,"Avrupa Birliğine aday ve üye 28 ülkenin bu 10 yıllık süreçte istidama katkıları 7 milyon kişi iken Türkiye istihdamını tek başına 7,5 milyon kişi artırdı. Bizde İŞKUR olarak bu alanda aktif rol oynamaya çalışıyoruz dedi." diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da üniversite öğrencilerin stajın iş hayatına entegre olmaları açısından önemini vurgulayarak,"3+1 ve 7+1 sistemini üniversitemize getirerek mezunlarımızın iş sahibi olmalarına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek firma temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Fuar boyunca katılımcılara Zeliha İlhan Doymuş, Hakan Mengüç ve Haktan Saran tarafından kariyer planlaması, iş ahlakı ve stres yönetimi konularında seminerler verildi. Fuarda stant açan firmalara iş ve staj başvurusu yapma imkanı bulan vatandaşlar aynı zamanda firmalarının insan kaynakları yetkilileriyle görüştü.