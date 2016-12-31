Sivas’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Yakupoğlan köyü ile Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi arasındaki yolda sürdürülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek karla mücadelede görevli personellerden bilgi aldı.

Kırsalda ağır kış şartlarının hakim olmaya başladığını köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Kaya, "Bin 700 yerleşim biriminde 7 bin 600 kilometre yol ağında ekiplerimiz fedakar bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyorlar. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşehrilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle 133 köyümüz ulaşıma kapalıydı. Bunların yarısı Gürün ilçesindeydi. İlçelerde kaymakamlarımızın gözetiminde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 11 bin kilometre yol açıldı. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor" dedi.