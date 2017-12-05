Sivas’ta karla mücadele toplantısı

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’ndaki toplantıya; Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Karayolları Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, İl AFAD Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, İl Meteoroloji Müdürü Haydar Bacanlı, kaymakamlar ile diğer ilgililer katıldı.

Sivas sınırları içerisinde karla mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Vali Gül, karla mücadelenin Sivas’ta kolay olmadığını söyledi.

İl merkezi, çevre, ilçe ve köy yolları ile ilimizde toplam 12 bin 500 kilometre yol ağının bulunduğunu söyleyen Gül, "Yağan bu karı birkaç saatte ortadan kaldıramayacağımızı bilmek lazım. Burada belli önceliklerin olması lazım. Nedir bu öncelikler; doğum var mı, hasta var mı, bir kaza, bela, afet meselesi var mı, okul servislerinin gidip geldiği yerler mi? Buralar önceliğimiz. Tecrübemiz ve iş makinelerimiz var. Çalışanlarımız gece gündüz demeden elinden gelen her şeyi yapıyor ama kar yağdığı zaman aynı gün kalkmadığı zaman vatandaşlarımızdan da bunu anlayışla karşılamalarını istiyoruz." dedi.

Sivas’ta kar yağışının beklendiğini ve yaklaşık bir gün süreceğini söyleyen Gül, köy yollarının en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilimizde ayın 10’unda toplu açılış programı var. Biz istiyoruz ki buna Sivas’ın her köşesindeki vatandaşımız ulaşabilsin. Yolları iyi açacağız ki; toplu açılışa gelmek isteyen vatandaşlarımız devletimizin, milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın o coşkusuna katılmış olsunlar." diye konuştu.

Kar yağdığında doğadaki hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşadığına da dikkat çeken Gül, vatandaşları doğaya yem bırakmaya davet etti.

Belediye Başkanı Aydın ise kış sezonunun kazasız ve belasız geçmesini dileyerek belediyenin ekip ve ekipmanlarıyla gerekli tüm hazırlıkları yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Aydoğan da Sivas’ta özel taşıtların yüzde 91’inin, kamyonlarda ise yüzde 94’ünün kar tipi lastik kullandığını belirterek bu rakamların kentte bilinç seviyesinin yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi. Aydoğan, ayrıca kış tipi lastiklerin önemini de anlattı.

İl Meteoroloji Müdürü Bacanlı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulama sayesinde, vatandaşların hava durumunun yanı sıra birçok bilgiye ulaşabileceğini söyledi.

Programda söz alan diğer il müdürleri de kış döneminde kendi alanlarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.