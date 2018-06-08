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08 Haziran 2018 12:49

Sivas’ta karne heyecanı

Sivas’ta 120 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Sivas’ta karne heyecanı

08 Haziran 2018 12:49


Kent merkezindeki Selçuk Ortaokul’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtımı öncesi okul bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu.


Törende konuşan Vali Davut Gül, gelecek dönem eksikleri giderip daha iyi bir eğitim-öğretim yılı geçireceklerini ifade ederek öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Törenin ardından Vali Gül ve beraberindeki il protokolü öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.




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