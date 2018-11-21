Sivas'ta kırsalda çalışmalar sürüyor

Yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya; Ulaş ilçesine bağlı Baharözü, Ekincioğlu ve Karaşar köylerine ziyaretlerde bulundu. Köy ziyaretlerinde Kaya'ya Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, Ulaş İlçe Özel İdare Müdiresi Fadime Ceylan, köy muhtarları ve ilgili personeller de eşlik etti.

İlk olarak Baharözü köyünde kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Kaya, köy muhtarı Bekir Ersoy ve köyde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapalı köyünde yürütülen menfez çalışması da yerinde inceleyen Kaya Ekincioğlu köyünde ise yapımı devam eden ve bölgede tarımsal sulama amacıyla kullanılacak olan sulama havuzunu inceledi.

Genel Sekreteri Kaya son olarak Karaşar köyünde tamamlanmış olan kilitli parke çalışmalarını inceleyip, köy muhtarı Hasan Kalkan ve köydeki vatandaşlarla bir araya geldi.