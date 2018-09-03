Sivas’ta Kitap Fuarı açıldı

Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarının açılışı törenle yapıldı. Tarihi Buruciye Medresesi ve Şifahiye Medresesinin bulunduğu alanda kurulan ve ’Sivas Ellerinde Kitap Okunur’ sloganıyla düzenlenen fuara İsmail Hakkı Toprak’ın ismi verildi. Fuarın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Türkiye zenginleşirken Sivas’ta zenginleşiyor. Daha önce bir tane kültür merkezi varken şuan da Sivas’ta yapılanlarla birlikte 6 tane kültür merkezimiz var. Sivas bir kültür ve eğitim şehri" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Gerçekten biz önemli bir medeniyetin bu gün ki nesilleriyiz. Şöyle bir arkamıza dönüp baktığımızda kültüre, sanata ve bilime ne kadar önem verildiğini anlatmaya ihtiyaç duyurmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız da, "Bizim geçmişimiz kitaba dayanan bir dil, kitaba dayanan bir din ve kitaba dayanan bir kültürdür. Öyle ki efendimiz döneminde özel kişiler hem Kur’an-ı Kerim’in yazımında daha sonra da hadislerin yazımında görevlendirilmiştir. Bu faaliyet inşallah bundan sonra da devam edecek. Güzel şeylerden birisi de her yıl düzenlenen kitap fuarına şehrimizin önde gelen isimleri veriliyor. Ben bunun için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler stantları gezdi. 3-9 Eylül tarihinde düzenlenecek ve 100 yayınevinin katıldığı fuarda Alev Alatlı, Nurullah Genç, Yavuz Bülent Bakiler, Sinan Yağmur, Turgay Güler, Hakan Boyav, Pelin Çift, Sevil Atasoy gibi yazarlar imza ve söyleşi programlarında sevenleriyle buluşacak.