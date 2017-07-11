Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 11:43

Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’da bir binanın çatı katında çıkan yangının yan binaların çatılarına da sıçraması paniğe neden oldu.

Sivas’ta korkutan yangın

11 Temmuz 2017 11:43


Sivas’ta Kadıburhanettin Mahallesinde Güvenler Sitesinin A bloku çatı katında başlayan yangın önce binanın çatısına ardından rüzgarın da etkisi ile yan binaların çatılarına sıçradı. Yangın yerine çık sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına başlaması ile üç apartmanda oturan apartman sakinleri evlerinden tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Ardından beş kişi ambulanslarla hastanelere taşındı. Dumandan etkilenen beş kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın neticesinde kontrol altına alınabildi. Olayda yaralanma yaşanmazken maddi hasar olurdu. Mahalle sakinleri yangının başladığı çatı katıda Afgan uyrukluların yaşadığını söylediler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :22:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!