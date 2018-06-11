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11 Haziran 2018 10:50

Sivas’ta köy minibüsü ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde köy minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sivas’ta köy minibüsü ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

11 Haziran 2018 10:50


Kaza saat 09.00 sıralarında Koyulhisar-Mesudiye yolu Kuruseki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukuroba köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Mehmet E. (61) idaresindeki köy minibüsü ile Uğur A. (29) idaresindeki 52 TC 111 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle birlikte olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan Gülizar (73) ve Fatma D. (85), Zeynep B. (73), Sait (60) Afide E. (21), Hamza A. (33) ve Remzi K. (73) yaralandı. Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülzar Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Suşehri ve Sivas’ta bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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