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Sivas'ta KPSS heyecanı

Sivas’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi heyecanı yaşandı.

Sivas'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi heyecanı yaşandı. Bazı adaylar saat 10.00'da kapılar kapandıktan sonra sınav salonlarına gelince sınava giremedi.


KPSS ön lisans sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yapıldı. Memurluk hayalleri kuran adaylar, sabah saatlerinde sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle sınava girecekleri salonlara geldi. Polis ekiplerince üst aramaları yapılan ve görevliler tarafından kimlikleri kontrol edilen adaylar, sınav salonlarına alındı.


Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatılırken bazı adaylar ise sınava son anda yetişti. Sınava geç kalan bazı adaylarda 15 dakika kuralı gereği sınava alınmadı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 120 soruyu çözmek için ter döküyor.

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