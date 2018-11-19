Sivas'ta 'Liderlik ve Etkili İletişim' semineri

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) işbirliği ile gerçekleştirilen 'Liderlik ve Etkili İletişim' seminerleri sona erdi.

Vali Zübeyir Kemelek İlkokulunda düzenlenen kapanış programına Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katıldı. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Savaşçı, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda bu yöndeki faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Savaşçı,"Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni yayınladı. Bu vizyonda öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri de oldukça geniş bir yer buldu. Ayrıca geçtiğimiz ay ilimizde düzenlediğimiz Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nda da öğretmenlerimizden hizmet içi eğitimlerin arttırılması noktasında talepler geldi. İşte bu doğrultuda müdürlüğümüz harekete geçti ve çok kısa bir sürede yoğun bir hizmet içi eğitim faaliyetine başladı. Geçtiğimiz hafta Harezmi Eğitim Modeli ile ilgili öğretmenlerimize bir haftalık eğitim verdik. Önümüzdeki hafta da okul öncesi öğretmenlerimize montesorri uygulamalarına yönelik eğitimlerimiz olacak. İlerleyen dönemlerde de peyderpey eğitimlerimiz devam edecek ve hep birlikte kendimizi yineliyerek değil yenileyerek mesleğimizde en iyisi olmaya gayret edeceğiz. 21'inci yüzyılın hızla değişen dünyasında sürekli gelişmeyi, yenilenmeyi zorunlu kılan bir mesleğin temsilcileriyiz. Hem öğrencilerimize aktardığımız bilgiler hem de bilgiyi aktarma yöntemlerimiz sürekli güncellenmeye muhtaçtır. Bizler, görevimiz icabı anın bir an dahi gerisinde kalmayı kabul edemeyiz. Temenni ediyorum ki bu eğitimler vesilesi ile kendimizi sürekli yenileyecek ve mesleki anlamda her daim zinde kalacağız" dedi.

Savaşçı, konuşmasının ardından eğitimcilere plaket takdim etti.