Sivas’ta maytap paniği

Sivas’ta dün gece Yeni Mahalle Polis merkezi yakınında bulunan Selimiye Bölge Parkında bir saat arayla duyulan iki patlama sesi polisi alarma geçirdi. Seslerin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerinde bulunan 12 kişi kriminal inceleme için gözaltına alındı. Patlayıcının türünün tespit edilmesi için bölgede inceleme yapıldı. İnceleme yapılan alana gazeteciler ve siviller yaklaştırılmadı. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Vali Davut Gül sosyal medya hesapları üzerinden duyulan seslere çocuklar tarafından patlatılan maytapların neden olduğunu açıkladı. Gül sosyal medya üzerinden, "Sivas’ta çocukların yapmış olduğu maytap patlatma maalesef maksadını aşmıştır. İlimizde herhangi bir asayiş sorunu yoktur" dedi.