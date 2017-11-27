Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 09:54

Sivas’ta maytap paniği

Sivas’ta polis merkezi yakınında çocukların patlattığı maytaplar polisi alarma geçirdi.

Sivas’ta maytap paniği

27 Kasım 2017 09:54


Sivas’ta dün gece Yeni Mahalle Polis merkezi yakınında bulunan Selimiye Bölge Parkında bir saat arayla duyulan iki patlama sesi polisi alarma geçirdi. Seslerin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerinde bulunan 12 kişi kriminal inceleme için gözaltına alındı. Patlayıcının türünün tespit edilmesi için bölgede inceleme yapıldı. İnceleme yapılan alana gazeteciler ve siviller yaklaştırılmadı. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Vali Davut Gül sosyal medya hesapları üzerinden duyulan seslere çocuklar tarafından patlatılan maytapların neden olduğunu açıkladı. Gül sosyal medya üzerinden, "Sivas’ta çocukların yapmış olduğu maytap patlatma maalesef maksadını aşmıştır. İlimizde herhangi bir asayiş sorunu yoktur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
7
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç