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20 Haziran 2018 09:39

Sivas’ta mesire alanlarına otobüs seferleri başladı

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tatil mevsiminin başlaması dolayısıyla mesire alanlarına otobüs seferleri uygulamasını başlattı.

Sivas’ta mesire alanlarına otobüs seferleri başladı

20 Haziran 2018 09:39


Okulların tatile girmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları başta olmak üzere piknik alanlarına akın edenler için Paşabahçe Mesire alanı, Soğuk Çermik ve Sıcak Çermik’e otobüs seferleri konuldu.


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, 22 Haziran Cuma günü itibari ile başlayacak olan seferler sabah 08.00, akşam 20.00 arasında düzenlenecek.


Sıcak ve Soğuk Çermik için öğrenci bileti 4 TL, tam bilet 5 TL, araç içi bilet ise 7 TL olarak belirlendi. Paşabahçe için ise; öğrenci bileti 2 TL, tam bilet 3 TL, araç içi bilet 4 TL. olarak belirlendi.




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