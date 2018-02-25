Sivas’ta Metamfetamin ele geçirildi

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 22 gram eroin maddesi ve 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis aldığı; S.R.M. uyruklu Afganistan uyruklu bir kişinin Sivas’ta S.G. isimli İran uyruklu kişi ile temas kurup uyuşturucu madde teslim edeceği bilgisine ulaştı. Yapılan takipte S.R.M. üzerindeki 22 gram eroin maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik timleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise E.M isimli Afganistan uyruklu kişinin valizinde bulunan şampuan kutusunun içerisinde, en tehlikeli uyuşturucular arasında yer alan ve kristal uyuşturucu olarak da bulunan 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.