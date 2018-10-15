İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta narkotik operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,56 gram esrar, 26 adet symra hap, 1,30 gram bonzai ve 5 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.