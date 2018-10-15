Sivas'ta narkotik operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,56 gram esrar, 26 adet symra hap, 1,30 gram bonzai ve 5 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.