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Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18.60 gram esrar maddesi, 1,50 gram ise skunk maddesi ele geçirildi.


Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüphelilerde 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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