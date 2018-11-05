Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18.60 gram esrar maddesi, 1,50 gram ise skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüphelilerde 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.