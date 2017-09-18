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18 Eylül 2017 14:51

Sivas’ta okullar davul ve zurna ile açıldı

Sivas’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılı davul ve zurna ile çekilen halaylarla başladı.

Sivas’ta okullar davul ve zurna ile açıldı

18 Eylül 2017 14:51


Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Sivas’ta tören düzenlendi. Yaklaşık 115 bin öğrenci ilk zilin çalmasıyla ders başı yaptı. Karşıyaka İlkokulu’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri davul, zurna eşliğinde halay gösterisi sundu.


Törende konuşan Vali Gül, hem öğrenciler hem de veliler için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki sizin en kıymetliniz evlatlarınız. Onlar için en iyi eğitimi istiyorsunuz, en kaliteli eğitimi istiyorsunuz. Devlette sizin bu beklentinize cevap vermek için hem Türkiye’nin genelinde, hem de Sivas’ta bunu karşılamaya çalışıyor. Sivas’ta yaklaşık 115 bine yakın öğrencimiz, 8 bin 500 de öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizin temel amacı öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek ve sizlerin beklentilerini karşılamak. Tabi başarıya odaklanmamak lazım. Biz de başarıdan ziyade nasip ve şükür var. Allah bir şeyi nasip etmişse o çocuğunuza ve sizlere nasip olur. Nasip olduğu için de öğrenci de, öğretmen de, veli de buna şükretmesi gerekir. Tabi bunu yaparken de öğrenci sorumluluğunu bilecek, velilerimiz ve öğretmenlerimiz de sorumluluğunu bilecek" dedi.


Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirerek okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Birinci sınıflarla aynı sıralara oturan Vali Gül, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ders kitaplarını dağıttı.




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