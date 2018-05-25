Sivas’ta okuma, yazma bilmeyenler oy kullanırken tespit edilecek

Kentte görev yapan basın kuruluşlarının muhabir ve yöneticileri ile iftar programında Öğretmen Evi’nde bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı iftarın ardından kurum faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tamamlanan, devam eden, planlanan proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren Savaşçı, Sivas’ta devam eden eğitim yatırımlarının 555 milyon liraya ulaştığını belirtti. Savaşçı,"Yatırım anlamında gereken her şey yapılmış durumda. Son teknoloji ile donatılmış, modern eğitim yuvalarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın bakım ve onarımları ile ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar için 22 milyon liranın üzerinde bir ödenek aktarımı var. Yani kaynak sıkıntımız söz konusu değil. Bize düşen, bu modern eğitim yuvalarımızda eğitim-öğretimi en iyi, en kaliteli şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. İnşallah, ben ve çalışma arkadaşlarımız bu yönde var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğinin Sivas’ta başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Savaşçı, son 4 yılda okuma-yazma kursuna katılan kursiyer sayısı 2 bin 984 kişi iken, 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise 12 bin kişinin kurs için kayıt yaptırdığını aktardı. Bu konuda 24 Haziran seçimlerinde önemli bir tespit çalışması gerçekleştirileceğini aktaran Savaşçı,"Hem ildeki yönetici arkadaşlarımız hem de ilçelerimizdeki idarecilerimize bu konuyu ilettim. Bu bizim için önemli bir fırsat. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız oy kullanma işlemi sırasında tespit edilecek. Yani, oy kullanma işlemini parmak basarak gerçekleştiren vatandaşlarımızı tespit ederek, ilimiz genelinde okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, konuşmasının ardından basın mensuplarının, sorularını yanıtladı.