Sivas’ta ölenlerin kimlikleri belli oldu

Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, Hamza Aydemir (38) yönetiminde ki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 06 ERN 77 plakalı aracın çarpışması ile 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankının alev alması sonucu, araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden beş kişinin kimlikleri belli oldu. Yapılan incelemede yanarak ölen beş kişinin aynı aileden; Gökhan Özgel (30), Naim Özgel (54) Şehriban Özgel (56), Filiz Özgel (26) ve dört yaşındaki Kağan Özgel olduğu anlaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Naim Özgel ve Şehriban Özgen’in karı koca oldukları, Gökhan Özgen’in oğulları, Filiz Özgen’in gelinleri, Kağan Özgen’in ise torunları olduğu öğrenildi. Aynı kazada 34 BMV 30 plakalı araçta bulunan ve yaralanan; S.A.(36), E.A.(7), G.A.(13) ve M.A.(11)’nin tedavileri sürüyor.