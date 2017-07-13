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13 Temmuz 2017 00:12

Sivas’ta örtü yangını

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kıvşak köyündeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Sivas’ta örtü yangını

13 Temmuz 2017 00:12


Edinilen bilgiye göne yangın saat 16.00 sıralarında ilçeye bağla Kıvşak köyündeki ormanlık alanda üç ayrı noktada başladı. Çevre köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme araçları ile iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yangın ormana yayılınca Kayseri, Tokat ve Yozgat illerinden de bölgeye yangın söndürme araçları istendi. Yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, örtü şeklinde gerçekleşen yangından 6 hektar genişliğinde bir alanın etkilendiğini tahmin ettiklerini belirterek yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler sürüyor.




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