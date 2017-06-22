Sivas’ta otobüslerde bayram denetimi

Bayram tedbirleri kapsamında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yapan Trafik Şube Müdürülüğü ekipleri otobüslere emniyet kemeri takın sembolleri yapıştırdı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal Türkiye genelinde bayram dolayısıyla yoğun bir şekilde trafik tedbirleri alındığını belirterek,"Türkiye genelinde bayram dolayısıyla yoğun bir şekilde trafik tedbirleri alındı. Bununla ilgili otogarda bazı uygulamalar yapıyoruz. Emniyet kemerinin önemiyle ilgili yolcularımıza gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Koltuklara yeni emniyet kemeri takın yapıştırmalarını takıyoruz. Otogar sonrasında ilçelerimizde ve diğer yollarımızda emniyet kemeri denetimleri devam edecek. Bayram dolayısıyla yollarımızda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları oluyor. Vatandaşlarımız yeterince dikkatli olmadıkları ve kurallara uymadıkları için kazaya sebebiyet veriyor. Ölümlere sebebiyet veriyor" dedi.

123 günlük bayram tatilinde bin 337 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2008-2016 yılları arasında yaşanan kazalarla ilgili istatistikleri paylaşan Önal,"123 günlük tatil süresinde 15 bin 300 trafik kazası meydana gelmiş. Bin 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 45 bine yakın vatandaşımız da yaralanmış. Her yıl bayram tatilleri süresince yollarda trafik tedbirleri almamız gerekiyor. Bakanlığımızın da yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda ilimizde de trafikte ekstra ekipler çıkartarak ilçelerde il merkezimizde yoğun bir şekilde ekipler çıkartarak yollarda denetimler yapacağız. Vatandaşlarımızı bilinçlendireceğiz. Emniyet kemeri konusunda uyaracağız gerekirse ceza yazmak zorunda da kalacağız" diye konuştu.

Bayram tatili boyunca 54 sivil ve resmi ekibin görev yapacağını belirten Önal,"110 personelimizde bayram süresince görev yapacağız. Ne kadar denetim yaparsak ne kadar kontrol edersek trafik kazalarının önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımız trafik yol güzergahında dikkatli araç kullanmaları, yorgunlarsa direksiyona geçmemeleri, sollama ve hız konusunda ihlal yapmamaları, araçta bulunan herkes emniyeti kemerini takmasın" şeklinde konuştu.