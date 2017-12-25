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25 Aralık 2017 21:12

Sivas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Sivas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

25 Aralık 2017 21:12


Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu otogar kavşakta meydana geldi. Erzincan istikametinden Ankara istikamete gitmekte olan Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş (15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü Muhammed Ateş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Şamil T. gözaltına alındı.


Kaza nedeniyle Ankara-Erzincan karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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