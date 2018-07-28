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28 Temmuz 2018 17:47

Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

28 Temmuz 2018 17:47


Edinilen bilgiye göre Necip Sörme yönetimindeki 16 KV 854 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Yağlıçayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Şaban ve Bilal Sörme araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar Suşehri Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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