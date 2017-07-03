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03 Temmuz 2017 13:57

Sivas’ta otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

03 Temmuz 2017 13:57


Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yılanlıkaya mevkiinde meydana geldi. Şaban Arslan (65) yönetimindeki 58 AK 146 plakalı otomobil, karayollarına ait yol temizliği yapan Mustafa Kuzgun (35) yönetimindeki 58 NU 757 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Kiraz (73) ve Meryem Arslan (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şaban Arslan’ın Sivas’tan Yıldızeli ilçesine cenazeye gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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